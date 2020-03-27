Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

По его словам, у него проявились слабые симптомы: повышенная температура и кашель.

«По рекомендации главного санитарного врача я прошел тексты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался», — сказал премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел принц Чарльз, прямой наследник британского престола. Заболевание у него протекает в слабой форме, он вместе с супругой находится в самоизоляции дома в Шотландии. (РИА Новости)