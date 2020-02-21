Борьба с коронавирусом является приоритетом правительства КНР

Китай уверен в победе над эпидемией коронавируса, однако властям следует проанализировать полученный опыт и усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«Борьба с эпидемией нового типа коронавируса в настоящий момент является главным приоритетом китайского правительства. Благодаря усилиям многочисленных медицинских работников и всего многонационального китайского народа в эпидемической ситуации уже начали появляться положительные изменения», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

По его словам, «Китай не только обладает уверенностью и возможностями для победы в борьбе по профилактике и контролю над эпидемией, но также в состоянии минимизировать влияние вспышки заболевания и стремиться к достижению намеченных на этот год целей социально-экономического развития». (РИА Новости)

| 2020-02-20T22:43:18+00:00 21 февраля 2020, 07:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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