Бомба попала в турецкий корабль Jupiter в Черном море, следовавший из Одессы в Румынию. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что судно принадлежит компании YA-SA Shipping. На его борту находятся примерно 30 человек, среди которых 11 украинских, 11 филиппинских и восемь турецких моряков.

Уточняется, что судно двигалось под флагом Маршалловых островов, в момент попадания снаряда оно находилось примерно в 92,6 км южнее Одессы, а после происшествия продолжило движение в направлении Румынии.