Только один из десяти турецких граждан говорит, что границы страны должны быть открыты для большего числа беженцев, сообщает Diken со ссылкой на недавний опрос местной компании Consensus.

Согласно опросу общественного мнения Consensus за июль, доля тех, кто считает, что границы должны оставаться открытыми, составила всего 9%, указывается в статье.

В настоящее время в Турции проживает около 3,7 млн сирийцев, отмечает издание. Анкара работала над сокращением миграционных потоков в Европу в соответствии с соглашением 2016 года с Европейским союзом в обмен на несколько миллиардов евро помощи для расселения и интеграции беженцев и мигрантов в Турции.

Талибы захватили контроль над всем Афганистаном в минувшие выходные, после окончания 20-летнего периода военного присутствия США в стране. Последовавший за этим хаос вызвал опасения по поводу новой волны беженцев, направляющихся на запад.

В ходе опроса участников спросили по телефону, согласны ли они с заявлением «Больше не следует допускать беженцев в Турцию», уточняется в статье.

Из 1 тыс. 500 участников 67% ответили, что границы должны оставаться закрытыми. Доля тех, кто частично согласился с заявлением, составила 23,2%.