Новоназначенный председатель правления ОАО «Азерхалча» — заслуженный деятель искусств Азербайджана, художник, галерист и организатор многочисленных выставок Эмин Мамедов уже больше месяца работает над тем, чтобы современный азербайджанский ковер, также как и наши старинные образцы, занял свое достойное место в мире.

О новшествах, перспективах, новых целях и планах по развитию ковроткачества в Азербайджане Эмин Мамедов рассказал в интервью #:

— Какие задачи вы поставили перед собой, возглавив «Азерхалча»?

— В настоящее время формируем новую команду, которая поведет «Азерхалча» вперед. Привлекаем талантливых менеджеров, открыты для всех художников. Интенсивно совершенствуем пути развития современного подхода к азербайджанскому ковроткачеству. «В энциклопедии «Азербайджанский ковер», созданной нашим великим мастером Лятифом Керимовым, представлена вся информация о направлениях азербайджанского ковроткачества, школах, дизайне, орнаментах… Сегодня об азербайджанской культуре говорит весь мир. Прогрессирует наша музыка, изобразительное искусство, поэзия… Сделаем все для того, чтобы азербайджанское ковроткачество, которое имеет богатейшие традиции, вернуло себе былую славу. Мы гордимся тем, что мировые музеи выставляют наши старинные ковры, восхищаемся, когда коллекционеры приобретают их за баснословные деньги на аукционах «Сотбис» или «Кристис». Это — наша история и наше наследие. Азербайджанское ковроткачество существует с древних времен и до сих пор живет и ценится во всем мире! Но я задаюсь вопросом: а что оставит после себя нынешнее поколение? Поэтому, нам нужно сделать так, чтобы современный азербайджанский ковер приобрел в будущем такую же ценность. Задача — чтобы к концу 21 века появился новый Лятиф Керимов, который создаст новую энциклопедию азербайджанского ковра.

— Какие конкретно шаги уже предприняты?

— Сегодня мы активно привлекаем молодых художников по ковру для создания новых коллекций. Учитывая, что минувший год принес Азербайджану большую Победу, благодаря нашей доблестной армии и Верховному главнокомандующему, то почему бы нам не создать новую карабахскую коллекцию ковров на основе наших красивейших национальных орнаментов и показать их всему миру! Современный азербайджанский ковер должен занять свое достойное место, как в музеях, так и на мировом рынке, и в частных коллекциях. Кроме того, мы привлекаем к работе новое поколение ткачих. «Азерхалча» — это 21 мастерская в регионах страны, 1300 ткачих со всей страны. Это большой социальный проект руководства страны, который, помимо всего прочего, способствует открытию новых рабочих мест. С воссозданием «Азерхалча» начало формироваться новое поколение ткачих: опытные мастерицы передают свои знания девушкам, для которых профессия ткачихи станет хорошей и достойной профессией.

Кроме того, мы начали сотрудничество с Азербайджанской государственной академией художеств, знакомимся с дипломными работами молодых художников по ковру, создаем коллаборации с самыми талантливыми из них.

— Недавно ЗАО «Азерипек» похвастался новым замечательным шелковым ковром с изображением цветка Хары бюлюбюль. Намерены ли вы сотрудничать с мастерами из этой структуры?

— Скажу вам больше – в ближайшее время мы намерены подписать с «Азерипек» меморандум о сотрудничестве. В планах – производство как смешанных — шелково-шерстяных ковров, так и чисто шелковых. Что касается уже анонсированного ковра с изображением Хары бюльбюль, то считаю, что это прекрасный образец современного азербайджанского ковра.

— К сожалению, большое количество старинных азербайджанских ковров были украдены и присвоены армянами. Сегодня эти бесценные образцы самым наглым образом выставляются на различных выставках и преподносятся как «армянские шедевры». Как мы можем противостоять этому?

— Работа в этом направлении ведется постоянно. Мы должны неустанно информировать всевозможные международные организации об этой ситуации, и эта работа не прекращается. К сожалению, мы не смогли спасти не только ковры: армянские агрессоры похитили свыше 100 тысяч экспонатов из различных музеев Карабаха. То, что армяне сделали с нашей культурой, историческими и архитектурными памятниками – уже невозможно будет восстановить в первозданном виде. Но мы вернули свои земли, — это самое главное. Государство ведет огромные восстановительные работы, и мы сделаем все для того, чтобы восстановить наши уникальные древние памятники!