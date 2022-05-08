Защитники Мариуполя продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам.

По данным полка «Азов», по состоянию на 1 мая его бойцами было ликвидировано более 2,5 тысячи живой силы противника, еще 5 тыс. удалось ранить.

«Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это больше 10% потерь врага по всей стране. Такая же почти ситуация с БТР, артиллерийскими системами», – сообщил офицер разведки управления полка «Азов» Илья Самойленко на брифинге с «Азовстали».

Самойленко отметил, что защитники Мариуполя сделали это без поддержки авиации и артиллерии. И уточнил, что были такие дни, когда около половины всех российских самолетов участвовали в нанесении ударов по городу.

«И мы получили ноль поддержки… Нас оставили самих по себе. И мы были оставлены сами по себе в течение последних 8 лет», – сказал Самойленко. (УНИАН)