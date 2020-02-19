Блумберг продаст свою медийную компанию в случае избрания президентом США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг продаст свою медийную компанию Bloomberg LP, основанную им около 40 лет назад, в случае избрания президентом США. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на предвыборный штаб миллиардера.

Согласно полученной информации, Блумберг намерен в случае победы на выборах президента в ноябре передать свое предприятие в доверительное управление трастовому фонду с конечной целью продать бизнес. Газета, ссылаясь на мнение экспертов, оценивает сумму сделки в $60 млрд.

Представитель штаба миллиардера Тимоти О’Брайен исключил возможность продажи Bloomberg LP иностранному субъекту или компании, занимающейся прямыми инвестициями.

«Мы хотим на 180 градусов [диаметрально] отличаться от Дональда Трампа в вопросе конфликта финансовых [и служебных] интересов», — заявил агентству Associated Press О’Брайен. «Мы считаем отказ Трампа отмежевываться от своих финансовых интересов пятном на его президентстве», — добавил он.