Знаменитый путешественник-гурман и блогер Марк Винс приехал в Азербайджан. Он прославился тем, что путешествует по миру и знакомится с традиционной кухней разных стран, рассказывая о ней своей многочисленной аудитории. Винс – завидный миллионник: в Инстаграме за ним следят полтора миллиона фолловеров, а на платформе YouTube — почти 10!

Блогер посетил несколько районов Азербайджана, познакомился с местными гурманами и кулинарами, воочию увидел, как деревенские жители готовят неповторимые изыски азербайджанской кухни, превращая трапезу в гастрономический шедевр!

По приезду в Баку Марк Винс первым делом направился в элитный поселок Sea Breeze Resort, познакомился с хозяином курорта, народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым, посетил самые популярные рестораны, отведал «бестселлеры» меню и не смог сдержать свои эмоции, когда к столу подали каспийскую осетрину, азербайджанский плов с бараниной и вишней, кутабы и прочие изыски нашей национальной кухни. Будучи истинным фуд-блогером, Марк не смог пройти мимо донерной, расположенной на территории летнего гастрономического корта в Sea Breeze и на глазах у всех гостей аппетитно завершил свой праздничный ужин таким вот неожиданным вариантом.

В интервью # Марк Винс рассказал о том, что покорило его в Азербайджане и что он собирается захватить с собой на память:

— О чем гласит надпись на вашей футболке, вы путешествуете с целью поесть и рассказать об этом миллионам людей из своего списка фолловеров в YouTube. Что покорило вас в Азербайджане?

— Удивительная еда, удивительные люди и удивительная природа. Особенно мне понравились северные районы страны, я был сражен красотой, которая была буквально на каждом шагу. Чистый воздух, горы, улыбчивые и гостеприимные люди, которые готовят потрясающие блюда!

— Какие продукты или блюда вы могли бы особенно отметить?

— Больше всего мне понравились кислые фрукты – слива, вишня и гранат, и то, как эти плоды используются в местной кулинарии. Также я обратил внимание на большое количество специй в азербайджанской кухне, которые используются в приготовлении мяса. Сам я очень люблю мясо ягненка, грецкие орехи и различную зелень.

— Встретили ли вы в Азербайджане что-либо, чего не видели ни в одной кухне мира?

— Да, и это «чудо» называется «зогал» (кизил — авт.)

— Что вы знали об Азербайджане?

— Я много слышал о Баку, о том, что это город удивительной красоты, в котором чудесным образом сочетается современная и старая архитектура. Туристы любят Баку. Но я ничего не знал о деревенской жизни в Азербайджане и был приятно удивлен ее колоритом. И вдвойне был удивлен разнообразием и многообразием азербайджанской кухни. Сплошной восторг!

— Что увезете с собой на память?

— Безусловно, это чай! Чайная церемония в Азербайджане – это целая традиция и культура! Чай здесь пьют не просто для того, чтобы утолить жажду и насладиться вкусом привычного напитка. Чаепитие – это еще и повод встретиться с друзьями! В то время, как в других странах друзья собираются вместе, чтобы выпить пиво, в Азербайджане идут пить чай! Это очень здорово, и без всякого вреда для здоровья. Азербайджанцы могут подолгу сидеть, распивая чай, общаясь на разные темы. Но главное, что я увезу с собой из Азербайджана – это теплые воспоминания о людях, с которыми я здесь познакомился, и их неповторимое азербайджанское гостеприимство.