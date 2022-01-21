Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «в лучшем случае» не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая пройдет в Женеве в пятницу.
«Я не ожидаю больших прорывов», — ответил госсекретарь в эфире немецкого телеканала ZDF на вопрос о том, какой итог можно ожидать «в лучшем случае».
Он отметил, что за последнее время с Россией было проведено много интенсивных переговоров, их участники имели возможность обсудить итоги консультаций, на сегодняшней встрече можно будет увидеть, какие выводы сделали для себя стороны.