Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Париже обсудили цели установления «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией, а также противодействие ее поведению.

Об этом сообщается в публикации пресс-службы Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе в отношении Украины», — указано в сообщении. (Газета.Ру)