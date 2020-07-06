Бизнесмены бьют в набат!

В воскресенье на портале icaze.e-gov.az внезапно, как в таких случаях принято иронизировать «без объявления войны», было аннулировано подавляющее большинство разрешений. Пользователи соцсетей называют цифру в 90-95% отмененных разрешений. Они, ясное дело, жалуются. Ведь, аннулированы разрешения, предоставлявшиеся общественному и частному сектору. По состоянию на вечер понедельника нет не только восстановления аннулированных разрешений, но и объяснений причин, по которым было решено пойти на подобный шаг.

Есть только заявление руководителя пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнура Нифталиева, в связи с тем, что именно к ним поступило много обращений. «Решение о том, какие разрешения нужно оставить, а какие нужно аннулировать, принимает Министерство экономики. Наша система только регулирует вопрос, связанный с İT»,- указал он. Что означает простое — мы тут не при чем.

Поиск виновного в случившемся обязательно должен состояться. И тот, по чьей вине произошло это «чудо», должен понести ответственность. Потому, что был нанесен сильный удар по доверию к власти со стороны наиболее лояльной части населения страны — со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Потому, что людей попросту не предупредили об обнулении, не дали возможности как-то скоординировать свои действия. Зато штрафы с работников тех объектов, что ранее получили извещение о продлении разрешения на работу, а потом столкнулись с их обнулением, выписывались обильно. И это – не вся проблема. Наиболее широко и подробно обо всех последствиях случившегося, на своей странице в Фейсбук написала главный редактор Urban.az Сабина Кулиева. Привожу весть этот текст, который набрал огромное количество «лайков» и перепостов.

«А вот теперь давайте посчитаем. Оперативный штаб TƏBİB. Со вчерашнего дня вы аннулировали разрешение на передвижение индивидуальным предпринимателям и сотрудникам в разных сферах бизнеса. Когда мой микробизнес, как и тысячи других, с марта накрывался медным тазом, я молчала об этом, честно. Ибо не привыкла перекладывать ответственность на других. У меня было разрешение на свободное передвижение, как у предпринимателя, и я решила, что в карантин, как в анекдоте: «дали пистолет и крутись, как хочешь». В апреле вы всем еще денег благородно подкинули. Ну как, благородно… В прошлом году мой чистый доход составлял +/- 2000 в месяц в среднем. За него я оплатила Вам в казну в течение года +/-1100 манатов налогов (помимо пенсионных). Вот 70% этих налогов вы мне и вернули — 831 манат. Спасибо большое! А теперь скажите, вы честно думаете, что я должна четвертый месяц жить на эти 831 манат? Делим 831 на 4 и получаем 207 манатов. Вы живете на 207 манатов? Да, многие люди живут, но если человек умеет работать и зарабатывать, вы не заставите его жить на эти деньги. Вы, когда аннулируете мое разрешение на свободное передвижение, а значит и на работу, о чем вообще думаете? Чем вы думаете??? Вокруг меня катятся в тартарары красивые, хорошие бизнесы моих друзей. Вот антикафе, в котором владельцы перед самым карантином закупили сотни настольных игр для развития интеллекта нашей молодежи и во время карантина выживали за счет того, что сдавали их в аренду. Вот национальный бренд сувениров, выпускающий красивые аутентичные вещи для пиара наших традиций, который все это время держался только за счет онлайн-продаж. Вот скандинавская ходьба на свежем воздухе для пожилых людей, которых вы с марта по май заперли дома на строжайший карантин. Вот книжная сеть, значимость сферы которой даже не обсуждается и которая тоже выживала в карантин только на онлайн-продажах (а теперь вы отобрали права на передвижения даже у курьеров). Кстати, в этой сети работает 70 человек, которых вы не разрешаете увольнять. А на что их содержать, скажите? Здесь уже речь не о том, чтобы не заработать денег. Здесь речь о том, что надо продавать все, закрывать бизнес и жить на ваши 190 манатов. Если дадите, конечно. Вот гестхауз в районе, в который я не могу отвезти маму уже четвертый месяц, чтобы она не сидела в четырех стенах (вы реально считаете, что в городе пожилой человек подвергается меньшему риску, чем на свежем воздухе, на природе?). Я могу перечислять вечность. Все мы молчали и выкручивались, как могли, потому что привыкли рассчитывать только на себя. Сейчас вы отняли даже эту возможность. Сказать честно? Ваши метания уже смешны. Тут прижали, там отжали, здесь придавили, тут расслабили, а нет, так не получается, снова прижали. Выстроили у стенки, опозорили, пригрозили пальцем. И чем больше вы прижимаете, тем больше заболевших вы получаете. Ибо если люди честно терпели первый месяц, это не значит, что они будут терпеть бесконечно. Вопреки заблуждениям многих, карантин (какой угодно строгий) и даже пресловутые маски не спасут никого от коронавируса. И нормальные люди это понимают. Заражаются даже те, кто соблюдает все правила гигиены, передвигается только в личном автомобиле и использует все средства защиты. Карантин — это была отсрочка вам, Оперативный штаб, чтобы вы подготовили нашу систему к лечению большого количества больных. Судя по тому, что сейчас происходит, вы не использовали это время по назначению. Другие страны использовали. Поэтому та же Чехия 28 июня (при 305 новых зараженных) сняла карантин, выстроила вдоль всего Карлова моста столы и праздновала. Поэтому та же Турция, у которой вчера было 1148 новых зараженных, открыла границы для туристов. Поэтому во Франции, где 27 июня было 1069 новых зараженных, уже вовсю купаются на пляжах. Успокойтесь. Взгляните правде в глаза. Те, кто не соблюдает карантин, не будет его соблюдать, как бы вы их ни прижимали. Эта поощряемая всем нашим обществом традиция yola vermek во многих случаях играет на руку чиновникам. Но не сейчас. Они натянут маски на рот, а как только вы отвернетесь, снова сдвинут их на подбородок. И ничего вы с ними не сделаете. Будете штрафовать? Не сможете. У них и так ничего нет. Те, кто соблюдает карантин, будет его соблюдать и без ваших запретов — им достаточно ежедневных отчетов о количестве заболевших. Те, кто просто привык к личной гигиене, всю жизнь избегал скопления людей, мыл руки и не ел с пола. Верните предпринимателям возможность свободного передвижения прямо сейчас, иначе вы получите бунт. Ибо люди привыкли к заработкам и определенному уровню жизни. Иначе, когда карантин закончится, все образованные люди просто уедут отсюда. Понятно, что управлять малообразованными людьми легче, но работать головой тоже кто-то должен. И, пожалуйста, используйте эти 2 недели до 20 июля, чтобы реально навести порядок во всей структуре. Сделайте так, чтобы 20 июля вы смогли снять ограничения на передвижение и на работу для всех. Как поступили уже практически во всех странах. Люди уже на грани. Меня каждый день закидывают просьбами помочь найти работу, а работы нет. Сейчас ее действительно нет. Закупите нужное оборудование во все медучреждения, а то пустые модульные клиники уже мозолят глаза. Вы собрали в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 114 миллионов, деньги у вас есть. Мобилизуйте врачей, привлеките деньгами, воодушевите, проведите тренинги. Распределите тесты во все клиники, а не только те, где Рамин Байрамлы в совете правления. К ним невозможно дозвониться. И цены у них сумасшедшие. Цифры новых заболевших коронавирусом не должны нас пугать. Не надо грозить нам пальчиком каждый раз, когда они растут. Не надо упрекать в этом людей. Это вирус, он распространяется, определенная часть населения должна им переболеть. И это нормально. Эти цифры для вас. Мы согласились посидеть на карантине, пока вы все организуете. Мы посидели 3 месяца, но почему-то сидим четвертый. Хотя теперь мы должны быть уверены в том, что наша система справится и выходить с карантина. Ибо у нашей страны есть деньги и возможности для ее организации. Ибо у Оперативного штаба было 3+ месяца на ее организацию. Пора уже что-то делать, кроме вида».

Она права. Такого рода разговоры велись и раньше, просто на сей раз это вылилось в пост-манифест. И то, что его одобрило и перепостило огромное количество людей, должно стать для руководства страны не звонком колокольчика, а серьезным набатом. Потому, что количество решений, которые вызывают, мягко говоря шок и возмущение, уже становится критическим. Очевидно, что ошибки определенных лиц, говоря конкретнее Оперативного штаба TƏBİB, уже приводят к падению доверия ко всей власти, к руководству страны. Которое, это видят и отмечают все, реально делает многое для минимизации негативных последствий распространения коронавируса в Азербайджане. Так зачем позволять нивелировать все позитивное, что сделано властью, лицам, которые уже не вызывают доверия в народе и совершают одну ошибку за другой?! Вопрос, думаю, совсем не праздный. Потому, что состояние малого и среднего бизнеса – это то, что во всех странах мира является показателем экономической развитости государства.