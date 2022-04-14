Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга опровергла информацию, опубликованную в японских СМИ, о том, что США, Великобритания и Австралия предлагают Японии стать членом нового оборонного партнерства AUKUS, цитирует РИА «Новости».

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, приоритетом для стран, входящих в AUKUS, является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений и это «не подразумевает» включение в союз Японии.

О предложении для Японии вступить в AUKUS ранее сообщили несколько японских СМИ. Как писала газета Sankei, страны заинтересованы в японском присутствии и хотели бы ее пригласить к взаимодействию в создании гиперзвукового оружия и расширении возможностей в передовых технологиях.

16 сентября 2021 года США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок. Заключив сделку с Великобританией и США, Австралия заявила о выходе из соглашения по производству 12 подлодок, заключенного с французской компанией Naval Group, стоимость соглашения составляла €56 млрд. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».