Беларусь не будет закрывать границу с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил что Беларусь не будет закрывать границы, которой по сути нет, с соседними странами, в том числе с Россией. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно, — сказал президент. — Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». «Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди, — сказал Лукашенко. — Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое».

По его словам, закрыться все равно невозможно. «Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», — сказал Лукашенко.