Беларусь может попасть под новые санкции, если Минск продолжит поддерживать специальную военную операцию России на территории Украины. Об этом заявила 11 октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter. Ее слова приводит РИА «Новости».

«На сегодняшней встрече «большой семерки», безусловно, будет поднят вопрос Беларуси. Необходимо направить предупреждение этому государству: любая поддержка действий России на Украине повлечет за собой дополнительные санкции», — сказала глава французского МИДа.

Заявление министра прозвучало в преддверии внеочередного заседания G7 на уровне глав государств и правительств, которое будет посвящено последствиям российских ударов по объектам Украины. Ожидается, что в заседании по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в связи с развертыванием РФ и Беларусью совместной группировки ЕС намерен ответить на данные действия. По его словам, маневры Москвы и Минска могут стать новой эскалацией конфликта на Украине.