Беларусь заявила о начале конституционной реформы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что будущее страны будет определено в рамках процесса конституционной реформы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, будущее страны будет определять белорусский народ.

«Не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране», — сказал Макей.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.