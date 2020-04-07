Беларусь: Ситуация неясности

Внимание многих сегодня привлекает Беларусь. Она остается одной из немногих стран мира, в которых не ввели глобальные карантинные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, Минск так и не закрыл границы для иностранцев.

При этом по состоянию на 6 апреля в Беларуси официально зафиксировали 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли. А население республики около 9,5 млн. человек – цифра, сопоставимая с официальными данными о количестве населения Азербайджана.

То есть, «методика» президента Лукашенко по неприятию мер социального дистанцирования пока ничего хорошего не приносит. Хотя не скажешь и того, что ситуация катастрофическая. Но это пока. И, кроме того, кто может дать гарантию, что в этой авторитарной стране не скрывают истинное положение дел с распространением заразы?

Непонятно, на чем основываются решения их президента, и это заставляет журналистов гадать. Например, как пишет интернет-издание «Версия Инфо», стало известно, почему президент Беларуси поддерживает активные прогулки граждан и почему в стране запрещено паниковать. Эксперты предполагают, что Лукашенко больше заботится о стабильности экономики, чем о жизни людей. Предполагается, что президент продвигает «пропаганду спокойствия» среди населения только для того, чтобы бизнесмены не закрывали свои предприятия на долгосрочные «каникулы».

Когда по всему миру началась паника из-за пандемии (в конце февраля — начале марта), белорусский рубль резко упал по отношению к российскому рублю, экономисты начали бить в колокола, и Лукашенко решил, что паника может привести страну к банкротству. Тогда он резко изменил политику отношения к пандемии. Его многочисленные интервью стали продвигать идею, что вируса бояться не нужно, а бизнес и дальше должен процветать. После этого курс белорусского рубля вновь выровнялся.

Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 — это «психоз», которому подверглось мировое сообщество. Ранее он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед этим в Москве.

Но его оптимизму противостоят трагические факты.

В Полоцкий райотдел внутренних дел Витебской области Беларуси подано заявление с просьбой открыть уголовное дело на президента страны Александра Лукашенко.

По данным издания «Белсат», его подал Александр Матвеев, мать которого умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля.

Как это ни странно, заявление в милиции приняли и зарегистрировали под номером 547039. В документе говорится: «Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

Мужчина живет во Франции и приехать к матери не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза, а о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей»,- рассказал Александр Матвеев журналистам.

Кстати, на днях литовский президент Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация там значительно хуже.

«Мы не можем доверять той информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой»,- сказал он.

«Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются»,- добавил президент Литвы.

Как бы там ни было, в общем-то ясно одно – отсутствие прозрачности (излюбленный прием всех недемократических режимов) при ситуации с такой заразой может сослужить очень плохую службу властям. Потому что, сколько ни отрицай правду, в конце концов количество реальных жертв скажет само за себя.