Беларусь: Изоляция от коронавируса есть, но только по внешним границам — и это не воля Минска

В течение последних нескольких дней продолжалась (а может, еще и не закончена) заочная перепалка между Путиным и Лукашенко – по теме коронавируса. Скорее всего, эта ситуация является отражением напряжения между Москвой и Минском из-за вопроса нефтяных поставок, которая длится уже с декабря.

Россия без предупреждения закрыла границу с Беларусью, мотивировав это тем, что та не исполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения по противодействию распространению коронавируса. И, строго говоря, это действительно так – президент Александр Лукашенко делает заявления, свидетельствующие о его, мягко говоря, не очень серьезном отношении к опасности, даже учебные заведения в стране не переведены на карантин. Но в ответ Беларусь заявляет, что это из Москвы к ним приехали два зараженных, мол, не мы очаг, а вы — такой прозвучал аргумент.

16 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов призвал людей не бить тревогу по поводу коронавируса. Президент заявил, что белорусы должны работать, а не поддаваться панике.

Лукашенко рассказал о том, как правильно бороться с короновирусом. Рецепт президента прост — нужно ехать в село и работать на тракторе.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе, — рассказал Лукашенко на встрече. — Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно, но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит.

Едва ли не единственная на европейском и постсоветском пространстве Беларусь до сих пор не объявила карантин в школах и вузах в связи с коронавирусом, и не закрыла границы. Позицию власти обрисовал сам Лукашенко: «Нам не нужно закрывать границу ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят ‒ пусть закрываются. Нам не нужно этого делать, потому что это пустое. Закрыться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай Бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим».

В общем, президент Беларуси в нынешней ситуации исповедует некий фатализм, или же просто проявляет беспечность на основании каких-то своих умозаключений.

Сначала государственные границы с Беларусью закрыли Латвия, Литва, Польша и Украина. Ее поставили перед фактом вероятности полной изоляции в связи с коронавирусом. Точку поставила Россия. Когда Москва вернула контроль на границе с Беларусью, и запретила передвижения людей, это вызвало возмущение и откровенное раздражение в Минске. Лукашенко собрал совещание с участием главы своей администрации и секретаря Совета безопасности и заявил, что Беларусь поставили перед фактом, и что на эту тему он будет разговаривать с президентом Путиным.

«Может, нам подумать, а вдруг вирус есть в трубе с нефтью или газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот что думали люди, когда принимали такие решения?» ‒ эти слова Лукашенко прозвучали как угроза в адрес России, передает Радио Свобода.

По его словам, в Беларуси относительно спокойная обстановка, а вот «Россия вся пылает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», ‒ добавил белорусский президент.

При этом в Беларуси уже официально подтверждены десятки случаев заболевания коронавирусом. Но для Лукашенко и полностью зависимого от него чиновничества это не считается угрозой для здоровья и жизни граждан Беларуси.

Но оппозиция и общественность считают, что белорусские власти действуют недостаточно и неадекватно угрозе. Оппозиционные политики заявляют, что Минздрав умаляет угрозу, чтобы проявить лояльность к позиции Лукашенко, а не сдержать распространение пандемии.

Один из них, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, заявил, что люди не доверяют официальной информации, «потому что в диктаторской стране, где информация скрывается, у людей нет доверия к власти. Все наши соседи решили самоизолироваться, приняла такое решение и Россия. И тут такая детская обида на РФ, нет понимания, что делается это на благо людей».

Кстати, сейчас помощь Беларуси в ситуации с дефицитом нефти оказывает Азербайджан. Одесского порта достиг уже второй танкер с азербайджанской нефтью для дальнейшей поставки по трубам в Беларусь. И первая наша нефть уже достигла нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре.

А насчет вызывающей позиции Лукашенко в связи с коронавирусом, трудно судить однозначно. Ведь перед глазами еще и пример Англии – там изолировать решили только пожилых, во всем остальном страна продолжает жить в прежнем ритме.