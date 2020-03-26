«Барселона» предложила игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

Руководство «Барселоны» сделало предложение игрокам о понижении зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Diario Sport.

Футболистам предложили пойти на сокращение оклада на 70%. Данное сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

Такую меру планируется ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, которое будет действовать как минимум до 11 апреля.

Мнение футболистов клуба разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть. Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

Ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам «Барселоны» отстаивать свою позицию.

Тем не менее президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен пойти на эту меру, так как считает это необходимым для компенсации негативного влияния пандемии.

В клубе уверены, что данное действие законно, так как подобные меры легальны во время чрезвычайного положения, которое действует в Испании в данный момент. (sports.ru)