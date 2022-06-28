«Барселона» просит свои основные трансферные цели набраться терпения.

Как сообщает A Bola со ссылкой на Cadena SER, каталонцы призвали хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву и форварда «Баварии» Роберта Левандовского подождать еще несколько недель, пока они не найдут необходимые для трансферов средства.

Утверждается, что за португальца «горожане» просят 90 млн евро, а мюнхенцам за поляка придется заплатить 50 млн.

Также «Барселона» опасается, что защитник «Севильи» Жюль Кунде, с которым она тоже связывалась, за это время перейдет в «Челси». По поводу Силвы и Левандовского в клубе настроены более оптимистично. (sports.ru)