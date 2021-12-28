Потребительское кредитование несколько сбавило обороты в прошлом году. На волне глобального кризиса, ковидных локдаунов, понижения уровня жизни и постигшей рынок труда неопределенности многие наши граждане не могли выплатить даже старые кредиты и обрастать новыми никто не спешил. Однако смягчение ограничений привело к новому разрастанию потребительских банковских ссуд.

Потребительское кредитование в Азербайджане стремительно растет, заметил в беседе с корреспондентом # экономист Азер Мехтиев. По его словам, свыше половины всех выданных кредитов приходится на домохозяйства. Согласно сводкам Центробанка, заметил Мехтиев, за 10 месяцев сего года кредитные вложения в экономику страны увеличились на 1,9 млрд манатов, или 13 процентов. Примечательно, что три четвертые этого роста, а именно 1,4 млрд манатов составили кредиты населению.

«При этом за отчетное время сумма кредитования в сегменте промышленного и производственного сектора уменьшилась более чем на 300 млн манатов — с 1,25 млрд до 945 млн манатов. Кредитование этих сфер сократилось аж на 25 процентов», — говорит собеседник. Как видно, потребительские ссуды не просто пошли в рост, но наблюдается динамика снижения финансирования по линии наших банков производственных сфер народного хозяйства.

На подобные тенденции указывают и данные по отдельным месяцам. Скажем, в октябре текущего года из 16,4 млрд манатов кредитов, которые поступили в национальную экономику, аж 8, 12 млрд (49.5 процентов) пришлись на долю домохозяйств. В то же время на кредиты домохозяйств пришлось в этом месяце 55,5 процентов из 14,6 млрд манатов кредитных средств, выделенных частному сектору. «По нашим наблюдениям, нередки случаи, когда потребительские ссуды населению оформляются как бизнес-ссуды», — комментирует Мехтиев.

В январе-ноябре истекающего года наши банки увеличили потребкредитование аж на 20 процентов

По мнению депутата Вугара Байрамова, рост в сегменте потребительских кредитов достиг двузначных показателей при том, что средняя процентная ставка по ним примерно вдвое выше, если сравнивать с бизнес-кредитами. Такая тенденция крайне нежелательна, поскольку чревата увеличением проблемной задолженности, считает экономист. А главное, рост в этом сегменте происходит на фоне неудовлетворительного финансирования реального сектора экономики:

«Опыт развитых стран показывает, что бизнес-кредиты занимают особое место в развитии реального сектора. А тенденция к потребительскому кредитованию создает проблемы в банковском секторе, что нежелательно с точки зрения его устойчивости. Центральному банку целесообразно проводить более систематические меры для развития кредитования бизнеса и оптимизации потребительских кредитов. Необходимо повысить интерес банков к кредитованию бизнеса посредством методов стимулирования», — считает он.

По мнению аналитиков, коммерческие банки также несут ответственность за проблемы, сопряженные с бесконтрольной выдачей потребительских кредитов населению. Ведь главная роль банковской системы заключается в ее трансмиссионной функции. «Банки, по своей природе, должны тесно взаимодействовать с реальным сектором экономики, кредитование реального сектора экономики должно быть приоритетным направлением деятельности банковской системы, поскольку представляет собой подразделение национального хозяйства, в котором создаются материальные и нематериальные ценности, способные удовлетворить потребности населения», — уверен доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

По словам профессора, именно реальный сектор народного хозяйства является экономической базой, где создается прибавочный продукт, обеспечивающий функционирование финансового сектора. Это основа основ, определяющая ее уровень и специализацию.