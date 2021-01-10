«Баку вправе просто перекрыть Лачинский коридор»

8 января несколько десятков родителей армянских солдат-срочников вышли на акцию протеста в Ереване с требованием о переносе места их службы из Нагорного Карабаха в Армению. Речь идет о солдатах, которые приехали в отпуск в Армению и должны вернуться на позиции, сообщило издание «Новости Армении».

Родители солдат вышли на акцию, в том числе и после того, как власти их заверили, что срочники не будут оправлены в Нагорный Карабах. По их словам, перед отправкой военных разместили на территории университета имени Саргсяна. «Мы не хотим, чтобы дети ехали в Арцах, поскольку дорога небезопасна. Нет гарантий, что они доедут. Мы хотим заверения от министерства обороны, что дети будут служить на территории Армении», – привело издание слова одного из участников акции.

Это лишнее свидетельство того, что до сих пор на территории Азербайджана находятся не только участники «Армии обороны Арцаха», но и военнослужащие ВС Армении. Разве это не прямое невыполнение одного из пунктов Трехстороннего заявления от 9 ноября?

Кроме того, 8 января появилось заявление возглавляемой «секретарем Совета безопасности Карабаха» Виталием Баласаняном партии «Справедливость». В нем говорится: «Мы призываем Россию, которая осуществляет миротворческую миссию в Карабахе и является гарантом прекращения огня между сторонами, осудить воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку силовое разрешение конфликтов может создать катастрофический прецедент для региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который не был наказан за военные преступления, уже оставляет за собой право контролировать выезд и въезд армянских или других официальных лиц в Карабах. Прекращение огня, установленное заявлением от 9 ноября, должно иметь политическое содержание с точки зрения статуса Карабаха (восстановление статус-кво до разрешения конфликта) и восстановления границ, в противном случае существующие проблемы являются минами, заложенными под мирными процессами в регионе. Только враг, у которого есть новые ожидания от 11 января, захочет вести переговоры с побежденным лидером, поэтому мы призываем общественность как можно скорее добиться отставки премьер-министра Армении».

Это уже, пожалуй, чересчур. Свою оценку этим двум событиям дал известный политаналитик, депутат парламента Расим Мусабеков:

— То, что родители в Армении не хотят, чтобы их дети отправлялись в Карабах, понятно, и вообще-то их требования законны. Более того, армянское военное ведомство, которое намерено отправлять своих военнослужащих на территорию Азербайджана, открыто нарушает ТСЗ, и я думаю, что Баку тут вправе предпринять любые меры, в том числе просто перекрыть Лачинский коридор для подобного рода перемещений. Если только российский миротворческий контингент не будет выполнять возложенные на него обязанности.

Что касается Виталия Баласаняна – это военный преступник, и как только рука азербайджанского правосудия дотянется до него, Баласанян ответит за свои преступления против человечества. Почему такая формулировка? Потому что он участвовал в организации геноцида в отношении местного азербайджанского населения Нагорного Карабаха, занимался грабежами на оккупированных территориях Азербайджана. Он получит, скорее всего, пожизненный срок. Поэтому придавать какое-либо значение каким бы то ни было словам и заявлениям Баласаняна – бессмысленно.

В Армении конечно же нервничают по поводу того, что их премьер Никол Пашинян может подписать еще какие-то соглашения, которые будут трактоваться их обществом как очередные шаги в сторону полной капитуляции перед Азербайджаном. Но, я думаю, есть реалии, с которыми нужно считаться. Незачем захватывать чужие территории, незачем заниматься мародерством на землях соседнего государства, а когда вас пинками заставляют вернуться в пределы собственных границ, не стоит поднимать по этому поводу вой. Одним словом, речь тут идет ни о какой не капитуляции. Это просто возвращение к реальности, и к международному праву. Так что, конечно, критики в адрес Пашиняна в армянском обществе будет еще много, но сегодня уже не та ситуация, когда можно продолжать безнаказанно попирать международные нормы и еще наглым образом декларировать это.