Многие эксперты склонны полагать, что недавний визит президента Ильхама Алиева в Украину и его последующий телефонный разговор с президентом России свидетельствуют о синхронности усилий лидеров Азербайджана и Турции по предотвращению крупномасштабной войны России и Украины. В связи с этим азербайджанский депутат Расим Мусабеков предложил даже провести встречу лидеров Украины и России в Баку.

Касаясь этой инициативы эксперт украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Павел Лакийчук в беседе с # отметил, что буквально пару дней назад он обсуждал этот вопрос с турецким коллегой Тогрулом Исмаилом в эфире крымскотатарского канала ATR.

«И мы, и турецкие эксперты уверены, что одновременные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта президента Турции Реджепа Эрдогана и визит в Киев азербайджанского лидера Ильхама Алиева носят согласованный характер и взаимно дополняют друг друга.

К сожалению, предложение турецкого лидера выступить посредником в российско-украинских переговорах одержало фиаско (пока) – российская сторона ответила отказом. И это было ожидаемо – перенос переговорной площадки из Минска в Анкару Москва воспринимает априори как коррекцию переговорных позиций из «Донбасса в вакууме» на безопасность Черноморского региона и, соответственно, появление акцента на оккупированный Крым. Чего Путин допустить не может ни при каких обстоятельствах. Этот вопрос, в его понятии, за пределами «красных линий»», — подчеркнул эксперт.

По мнению Лакийчука, в таких обстоятельствах Баку как новая переговорная площадка – приемлемый запасной аэродром для восстановления диалога.

«Президент Владимир Зеленский декларирует готовность к любым вариантам разморозки Нормандского и Минского форматов. Для Путина вариант возобновления переговоров в Баку, по нашему мнению, более допустим, чем где-либо – Азербайджан не причерноморское государство (хотя имеет свои интересы в этом регионе и это плюс), не член НАТО («красный маркер» для Москвы), подобно Минску рассматривается российским руководством как зона влияния РФ. Разумеется, если Москва хочет возобновления переговоров вообще, на деле, а не на словах. И здесь поддержка азербайджанской инициативы со стороны Турции очень важна и была бы очень кстати. Анкара имеет достаточно рычагов давления на Москву», — заключил он.