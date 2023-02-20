Во Дворце Гейдара Алиева состоялись гастроли Камерного Драматического театра — «Театральная мастерская Наталии Башевой» (Беларусь), в рамках которого бакинской публике был представлен спектакль «Вероника решает умереть».

Постановка — по одноименному мировому бестселлеру Пауло Коэльо на музыку Бориса Гребенщикова.

Главную роль исполнила актриса Татьяна Чердынцева, известная по ролям во многих популярных фильмах и сериалах, в том числе «Ученица Мессинга».

Публика восприняла постановку с большим интересом.

Однажды Вероника решила свести счеты с жизнью. У нее было все, не было главного. Она не понимала, ради чего живет. Так она оказалась в стенах местной психиатрической клиники Виллетте.

От лечащего врача узнала, что жить ей осталось несколько дней. И эти несколько дней переворачивают всю жизнь героини, а также жизни окружающих.

Сердце Вероники оказалось наполненным Любовью — к жизни, к музыке, к сыну посла Эдуарду, также по воле судьбы оказавшемуся узником лечебницы Виллетте.

Девушка каждый вечер великолепно играла на рояле, потому что знала о своей скорой смерти. Осознание смерти дает нам силы немедленно взять себя в руки. Переоценить свою жизнь. Сделать шаг вперед.

Пройдя свой путь, Вероника будет считать каждый день чудом — а ведь так и есть, если принять во внимание, каким огромным и насыщенным может стать любое мгновение нашего хрупкого существования. И у зрителя есть шанс приобрести опыт на примере Вероники…