Президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что хочет когда-нибудь вновь посетить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

«Я до сих пор помню ту возможность выступить в Раде <…> Я надеюсь, что однажды смогу вернуться и повидать вас», — сказал Байден.

В последний раз Байден посещал Украину в 2017 году — в качестве вице-президента бывшего президента США Барака Обамы.

Президенты США и Украины встретились 1 сентября в Белом доме в Вашингтоне. Встреча была перенесена с 31 августа в связи с выводом войск США из Афганистана.

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты накануне, и успел уже провести ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами в США. Кроме того, планируется две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.