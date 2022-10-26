Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил народ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики и выразил поддержку реформам, проводимым в стране, сообщил официальный сайт казахстанского президента.

«Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства», — написал Джо Байден в поздравительной телеграмме.