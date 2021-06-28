Президент США Джо Байден не планирует лично посещать Олимпиаду в Токио. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент не планирует посещать игры. Конечно, он будет болеть за спортсменов «, — сказала она. Псаки при этом заверила, что в Токио будет направлена делегация США. «У нас будет делегация от США, как это было всегда, однако мы также продолжим доносить рекомендации относительно здоровья, касающиеся только необходимых поездок», — добавила представитель Белого дома.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.