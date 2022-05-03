Президент США Джо Байден во время выступления на оружейном заводе Lockheed Martin, на котором производятся ракетные системы Javelin, назвал российско-украинскую войну поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — рассказал Байден.

Он отметил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.