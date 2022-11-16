Президент США Джо Байден после экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали дал комментарий журналистам по ракетной атаке на Польшу.

Видеокомментарий американского лидера опубликовал сайт Белого дома, а текст его заявления приводит The Guardian.

Так, Байден назвал «маловероятным» то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. «Я хочу убедиться, что мы точно выясним произошедшее… Затем мы определимся с нашим следующим шагом», — сказал он.

Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал:

«Есть предварительная информация, оспаривающая это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но, судя по траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим».

Тажке президент США назвал «абсолютно бессовестными» ракетные удары России по Украине.