В среду президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после прошедшей встречи в Белом доме провелит совместную пресс-конференцию.

Как сообщает «Голос Америки», перед началом пресс-конференции президент США Джо Байден нопомнил, что украинский народ вот уже 300 дней ведет героическую войну против российской агрессии. Байден подчеркнул, что американский народ, американские власти никогда не бросят Украину, которая сражается за свою свободу. Глава Белого дома еще раз перечислил все виды помощи, которые оказывают Соединенные Штаты, их союзники и партнеры по всему миру украинскому народу и украинским Вооруженным силам.

Байден еще раз призвал Конгресс США продолжить поддерживать Украину по всем направлениям. Байден также объявил о новом транше военной помощи Украине в размере 1,8 млрд, в который входят зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В свою очередь Владимир Зеленский еще раз горячо поблагодарил администрацию США за возможность совершить этот исторический визит в Вашингтон и за ту огромную помощь, которую оказывает американский народ Украине. Зеленский отметил, что эта поддержка лично президента Байдена, американских законодателей очень важна для его страны. Зеленский сказал, что новая военная помощь США будет иметь огромное значение для защиты украинского неба и украинских городов.

Зеленский выразил уверенность, что независимо от изменений двухпартийного баланса в американском Конгрессе поддержка Украины и ее борьбы за свободу будет продолжена.

Накануне переговоров двух президентов координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в повестке дня переговоров были обозначены вопросы дипломатии и обороны.

Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год, куда входит около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, и когда Пентагон готовится предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для самообороны.

Пока неясно, когда ПВО Patriot появятся на передовой в Украине, поскольку американские военные должны будут обучить украинских использовать их. Обучение может занять несколько недель и, как ожидается, будет проводиться в Германии.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит в Конгрессе США.

Это выступление Зеленского на Капитолии пройдет на фоне изменений в расстановке сил в Конгрессе – в январе республиканцы возьмут под контроль Палату представителей. По их словам, они намерены более тщательно рассматривать вопрос о помощи Украине.