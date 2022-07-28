В телефонном разговоре с американским президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает решительно против сепаратизма и «независимости Тайваня», а любого также вмешательства внешних сил. Его цитирует РИА «Новости».

Си Цзинпинь добавил, что воля китайского народа, чья численность в настоящее время превышает 1,4 млрд человек, «непоколебима» в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

«Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — сказал Си.

Как заявили в Пекине, главы двух государств по итогам переговоров заявили, что состоявшийся звонок был «искренним и обстоятельным».

При этом американский президент заверил китайского лидера в отсутствии поддержки тайваньским сепаратистам со стороны Вашингтона, сообщил китайский МИД.

«Я готов повторить: Соединенные Штаты следуют принципу «одного Китая». Наша позиция не может измениться, мы не поддерживаем сепаратистские элементы на Тайване», — заявил Байден.