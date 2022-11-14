Завершилась встреча президента США Джо Байдена и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Индонезии.

Как передает #, об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечено, что в ходе встречи лидеры договорились о подготовке принципов для предотвращения конфликтов между двумя странами.

Байден отметил, что активная конкуренция между США и Китаем будет продолжаться и дальше, и будут предприняты шаги для предотвращения втягивания стран в конфликты.

В ходе обсуждений также была затронута ситуация в Украине, и лидеры обеих стран заявили, что выступают против применения ядерного оружия в Украине.