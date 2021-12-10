Ни для кого не секрет, что пришедший на волне народного недовольства «карабахским кланом» нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян до последнего времени опирался на два столпа армянской пропаганды.

Первый столп: «карабахский клан» пронизан коррупционной болезнью, и лишь «демократ Пашинян» может вытащить армянский народ из «болота», в которое он сам себя и загнал.

Второй столп: упор на «непобедимую» армянскую армию.

С первым пунктом пусть разбираются сами армяне, а вот второй пункт достоин внимания. Ведь на поверку «непобедимая армянская армия» оказалась… бумажной. 44-дневная война наглядно показала, что армянская армия сильна в игре «крестики-нолики», но вот на поле боя игра была не на жизнь, а на смерть. И в этой игре азербайджанские воины поставили крест на армянских «удальцов».

Вполне понятно, что после сокрушительного поражения в войне, Пашиняну нужно было сохранить лицо. И он в «патриотическом угаре», чуть ли не со слезами на глазах, объявил всему миру, что готов обменять своего сына Ашота Пашиняна на всех армянских военнопленных.

Начнем с того, что Ашот Пашинян – не такая уж важная птица, которая стоит десятка армянских военнопленных. Хотя, если учесть тот момент, что пару недель назад 62 армянских военнослужащих при полном снаряжении сдались нескольким азербайджанским воинам, то, видимо, стоит.

«Сенсационная» жертва Пашиняна впервые была озвучена в июне этого года. Армяне не совсем поверили своему «гаврошу», в результате чего в муниципальных выборах в крупных городах Армении сторонники Никола Воваевича потерпели поражение.

В этом случае остается один и эффективный метод. Дешевый пиар, к которому вновь прибегнул Никол Пашинян.

Так, на днях премьер-министр Армении заявил, что по-прежнему готов отправить своего сына в Азербайджан в обмен на возвращение всех армянских пленных.

В связи с этим возникает резонный вопрос: зачем Баку нужен сын Пашиняна, который даже во время мирной службы, якобы, в Карабахе, уплетал пиццу в Ереване?

Второй момент. Понятное дело, что Баку никогда не примет это предложение по той простой причине, что весь этот сценарий смахивает на обмен заложников, что принято у террористов.

И самое главное. Пашинян, прекрасно это понимая, блефует. Впрочем, какой там блеф, он просто издевается над своим народом.

Кстати, Ашот Пашинян, как передают некоторые армянские СМИ, устроился на работу в израильскую компанию Webiz, которая намерена открыть филиал в Ереване с целью восполнения дефицита программистов внутри своей страны. А вот это уже серьезно. Интересно, израильская компания даст добро на то, чтобы его сотрудника отправили в «стан врага»?

Итак, Пашинян своим заявлением пытается сохранить свое лицо. При этом он прекрасно осознает, что его сын будет в целости и сохранности.

Во-первых, потому что армянские военнопленные возвращены. Во-вторых, подобная дешевая провокация для Баку не «прокатит».

И последнее: Азербайджану Ашот Пашинян нужен так же, как корове седло.

Чуть было не забыл. Видимо, Никол Пашинян в курсе того, что в свое время Сталин отказался обменять своего сына, попавшего в плен, на немецкого генерала. И Никол попытался ему подражать. Но это невозможно по двум причинам.

Во-первых, Никол – это даже не охранник у двери кабинета Сталина. Во-вторых, сын Сталина точно не ел пиццу во время войны…