Азербайджанский проект «Алагез» получил наибольшее количество баллов на питчинге, организованном Государственным агентством Украины по вопросам кино. Проект был представлен сопродюсером из Украины Ольгой Матат совместно с продюсером и режиссером Марией Ибрагимовой, — сообщили # в пресс-службе кинокомпании Cinex.

«Наша творческая команда отождествляет коня по имени «Алагез» с Карабахом — землей, которая была оккупирована на протяжении 30 лет. Главный герой фильма — Гасан-киши — это обобщенный образ азербайджанского народа, который пережил все страдания, выпавшие на его долю. В сценарии мы не только отслеживаем весь его путь, но и вводим новых персонажей, которые на протяжении всего повествования помогают Гасану отыскать его коня на чужбине. Сам же главный герой определенным образом влияет на тех, кого он встречает на пути, меняя их судьбы», — рассказала накануне в интервью # Мария Ибрагимова.

Трое из шести экспертов, оценивавших презентации фильмов-финалистов, поставили максимальное количество баллов азербайджанскому проекту. Члены жюри по достоинству оценили драматичность истории судьбы человека, чья любовь и преданность любимому коню придают его жизни смысл. В своих заключениях они отметили оригинальность и эмоциональность презентации, самобытность самой идеи, опытность режиссера, профессиональный творческий состав, а также четкость представления о том, каким будет проект.

Сегодня результаты питчинга были одобрены Радой Госкино Украины, в результате чего «Алагез» официально продюсируется Ольгой Матат («Эвос фильм», Украина), Зейнеп Атакан («Зейно-фильм», Турция) и Марией и Эмином Ибрагимовыми («Cinex Production», Азербайджан).

«Эвос фильм» — киевская продюсерская компания с более чем 15-летним опытом работы на рынке кино, телевидения и рекламы с высочайшим уровнем сервиса. «Зейно-фильм» была основана в 2007 году, и на сегодняшний день спродюсировала фильмы Нури Бильге Джейлана, большинство из которых отмечены самыми высшими кинематографическими наградами. Компания «Cinex» занимается производством фильмов с 2010 года.

Напомним, что проект «Алагез» уже одержал победу в Португалии на фестивале FEST New Directors/New Films, был представлен на питчинге на Международном Кинофестивале в Одессе, и был выбран участвовать на Берлинском Кинофестивале в Co-Production Market в разделе Talents. Также проект выиграл национальный конкурс сценариев «Карабах. Человек. Победа», организованный Союзом Кинематографистов Азербайджана.