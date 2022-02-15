Предотвращено проведение инженерных работ членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Сообщается, что днем 15 февраля нашими подразделениями было замечено, что на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, члены армянских незаконных вооруженных формирований под предлогом сельскохозяйственных работ проводили земляные работы с целью отрывки окопа.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, проведение этих работ было немедленно предотвращено.