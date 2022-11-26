В Валлетте, столице Мальты, продолжается первенство Европы среди юниоров по таэквондо.

Как сообщили apasport.az в Федерации тхэквондо, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала еще 2 медали.

Мехди Будаглы, выступая в весовой категории до 33 кг, завоевал бронзовую медаль. Его товарищ по команде Бахадур Достуев (49 кг) также поднялся на 3-ю ступень пьедестала почета.

По итогам двух дней турнира в активе сборной 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. В первый день первенства Европы чемпионкой стала Захра Исаева (29 кг), второе место заняла Хураман Джавадзаде (37 кг).

Отметим, что турнир завершится 28 ноября.