Как передает командированный в Турцию сотрудник АПА, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев сообщил о том, что в ближайшее время азербайджанские пожарные вернутся на родину.

Замминистра отметил, что о ситуации доложено министру по чрезвычайным ситуациям генерал-полковнику Кямаледдину Гейдарову:

«В настоящее время в районе дежурят 350 человек личного состава и 54 пожарных автомобиля. Если в воскресенье ничего не произойдет, мы будем подтягивать эти силы к базам. Все автомобили, техника будут осмотрены. Мы вернемся на родину в воскресенье и в понедельник».