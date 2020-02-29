Азербайджанские каратисты могут завоевать в Зальцбурге золото и три бронзы

В австрийском Зальцбурге продолжается турнир из серии Каратэ 1 Премьер-лига. Сегодня в борьбу вступили еще восемь азербайджанских спортсменов, трое из которых завтра поборются за бронзу.

В весовой категории до 84 кг Айхан Мамаев, победив соперников из Македонии, Франции, Украины и Тайваня, уступил в полуфинале турку Угуру Акташу. Завтра в схватке за бронзу Айхан встретится с Данияром Юлдашевым из Казахстана, которому на старте турнира уступил другой наш каратист – Пенах Абдуллаев. В этой же весовой категории Тургут Гасанов выиграл два поединка, но проиграл в 1/8 финала.

Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг), как и Айхан Мамаев, поборется за бронзу. Одолев оппонентов из Германии, Косово и Сербии, Асиман в полуфинале уступил каратисту из Украины. В матче за 3-е место Гурбанлы будет противостоять египтянин Махмуд Тарек. Другой наш тяжеловес — Шахин Атамов – уступил в четвертьфинале и завершил выступление.

Уже обеспечившая себе олимпийскую лицензию Ирина Зарецкая дошла до полуфинальной стадии, одолев каратисток из Норвегии, Дании и Тайваня. В полуфинале Ирина уступила египтянке Абделазиз Ферьял и в воскресенье оспорит бронзу в поединке с китаянкой Тань Линьлинь.

Неудачно выступила Фарида Алиева, которая в весе свыше 68 кг выбыла из борьбы уже после первого поединка.

В соревнованиях ката Роман Гейдаров завершил выступление на втором этапе.

Напомним, что в пятницу в финал пробился Рафиз Гасанов (67 кг). Завтра он поборется за золото австрийского турнира.

Также необходимо отметить, что Рафаэль Агаев, уступивший в пятницу в четвертьфинале, так же, как и Ирина Зарецкая, гарантировал себе путевку в Токио-2020.