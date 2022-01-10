Известная азербайджанская модель Инна Квиртия стала владельцем футбольного клуба White City, действующего при одноименной детской футбольной академии. Она войдет в историю отечественного спорта как первая женщина — руководитель в азербайджанском футболе.

Футбол играет судьбоносную роль в жизни Инны Квиртия. В 2011 году модель вышла замуж за грузинского полузащитника футбольной команды «Азал» Нугзара Квартия. С тех пор пара живет в счастливом браке и воспитывает дочь, которая также пошла по стопам своего отца и занимается футболом в команде девочек.

В настоящее время Нугзар Квиртия занимается тренерской деятельностью, является главным тренером клуба White City.

Комментируя # свое новое назначение, Инна Квиртия заявила, что ставит перед собой серьезные и большие задачи:

«Задача номер один – выход в премьер–лигу, что на данный момент сопряжено с финансовыми трудностями. Пока что бюджет нам не позволяет это сделать, но я уже занимаюсь поиском спонсоров. Если инвестиций в клуб будет достаточно, будем вести своих воспитанников дальше», — подчеркнула Квиртия.

На данный момент она также сфокусирована на том, чтобы каждый воспитанник клуба играл в чемпионате Азербайджана в своей возрастной категории. В настоящее время лишь одна команда клуба (U-14) принимает участие в чемпионате страны в соответствующей категории.

Большие планы глава клуба связывает и с развитием в Азербайджане женского футбола:

«Очень хотелось бы создать полноценную команду девочек, и, что очень радует, есть много желающих. Поэтому, будем вести работу и в этом направлении», — подчеркивает Инна Квиртия.

Модель призналась, что с приходом в мир профессионального футбола ее жизнь практически не изменилась: «Появились новые обязанности разве что. А футбол — он давно вошел в мою жизнь, и мне всегда хотелось внести свой вклад в развитие детского футбола. Так что, буду стараться делать все для поддержки юных спортсменов», — заключила Инна Квиртия.