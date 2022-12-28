Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Энн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел АР, где ей вручили ноту протеста, адресованную Министерству Европы и иностранных дел Франции.
Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность продолжением и расширением развернутой различными политическими силами Франции клеветнической и предвзятой кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны французского правительства, отраженные в письме заявления были решительно отвергнуты.
В связи с этим была выражена недопустимость выдвижения необоснованных обвинений против Азербайджана и призывов к действиям в духе посягательства на суверенитет и территориальную целостность нашей страны в письме, адресованном президенту Франции и представленном несколько дней назад во французском парламенте руководителями политических сил,
Было подчеркнуто, что вышеупомянутое письмо является продолжением целенаправленно и систематически осуществляемой серии антиазербайджанских мер и заявлений, в том числе принятия резолюций обеими палатами французского парламента, необоснованных обвинений в адрес АР.
Азербайджанская сторона довела до сведения французского дипломата необходимость принятия соответствующих мер с целью немедленного прекращения проводимой французским правительством кампании против Азербайджана.