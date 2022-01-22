Трудно судить, чем именно это вызвано, но в последние дни Москва вновь принялась вытаскивать на свет тему Минской группы ОБСЕ.

В понедельник на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил следующее: «Что нас заботит? Что тройке сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе, ознакомиться с ситуацией и наметить конкретные меры по содействию сторонам в налаживании контактов между людьми, решению гуманитарных проблем».

В то же время российский дипломат выразил надежду на то, что «в самое ближайшее время» тройке сопредседателей все же удастся побывать в регионе, а также поговорить с политическим руководством Армении и Азербайджана.

А уже в четверг на своей пресс-конференции в режиме он-лайн официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Баку и Еревана официальной реакции по вопросу о возможности возобновления визитов сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Причем она отметила, что Россия, как сопредседатель МГ ОБСЕ, поддерживает продолжение работы формата в соответствии с его мандатом, а также с учетом нынешних региональных реалий. Эта позиция полностью разделяется партнерами России по Минской группе — США и Францией, добавила она. По ее словам, сопредседатели передали главам МИД Азербайджана и Армении на полях заседания СМИД ОБСЕ сбалансированные, вполне реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия. «Это было нацелено на решение насущных гуманитарных проблем и вопросов, в первую очередь, в социально-экономической сфере», — пояснила Захарова.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже не раз выражал свою позицию по МГ ОБСЕ. Он многократно и недвусмысленно заявлял, что Баку не позволит Минской группе ОБСЕ заниматься урегулированием проблемы Нагорного Карабаха, поскольку считает эту проблему уже урегулированной.

При таких реалиях зачем Москве нужна Минская группа с сильно урезанными полномочиями? Наверное, незачем. Но вот в словах Захаровой прозвучала формулировка, что РФ поддерживает продолжение работы формата «в соответствии с его мандатом». Нет ли тут намёка на то, что стоит только позволить Минской группе начать ездить в зону ответственности российских миротворцев и встречаться с официальными лицами в Баку, как начнутся попытки вернуть ей былой ранг международного политического посредника, а там уже и до обсуждений «будущего статуса Нагорного Карабаха» недалеко?

Кому это нужно? Наверное, всем, кроме Азербайджана. И официальный Ереван, конечно, выступает за возобновление процесса урегулирования Карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

Но ни для кого не секрет, на что точно способна МГ ОБСЕ – бесконечно затягивать переговоры. И чем это должно закончиться в очередной раз — новой войной? Не стоит ли Баку уже официально поставить в ОБСЕ вопрос о необходимости роспуска Минской группы по причине урегулированности проблемы Нагорного Карабаха в результате Второй Карабахской войны? Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Новые заявления представителей МИД РФ о необходимости продолжения деятельности МГ ОБСЕ вряд ли можно считать неожиданными, это просто подтверждение прежней позиции Москвы по данному вопросу. Например, еще весной 2021 года в таком ключе высказывалась, в том числе, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что «формат сопредседателей пользуется широкой международной поддержкой, именно в его рамках должно идти урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Маловероятно, что деятельность Минской группы будет официально прекращена в ближайшем будущем. Такой сценарий был бы невыгоден США и особенно Франции. В случае с последней – официальный Париж тем более вряд ли бы согласился на прекращение деятельности МГ ОБСЕ на фоне президентской кампании. Характерно, что тема «целесообразности активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ» поднималась в ходе телефонных переговоров Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным не так давно — в середине декабря 2021 года. Для Москвы заявления о необходимости активизации работы МГ ОБСЕ – это, в том числе, возможность продемонстрировать США и Франции готовность к совместной работе, а в каких-то вопросах – получить пространство для маневра.

Также не будем забывать про позицию официального Еревана. Со стороны политиков из Армении еще в конце ноября – декабре 2020 года звучали призывы к активизации переговоров в формате МГ ОБСЕ. Вспомним представленную в ноябре 2020 года «дорожную карту Пашиняна». Иногда действующий премьер Армении выступал и с критикой деятельности Минской группы – например, в июне 2021 года, когда он заявлял, что «посредники… выражали ту же позицию по карабахскому урегулированию, что и Азербайджан». Но, в целом, Ереван неоднократно апеллировал именно к этому формату – недавнее заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в ходе правительственного часа в парламенте страны в очередной раз это подтвердило. Ко всему прочему, для представителей правительства Армении критика в адрес Баку по поводу препятствий, с которыми сталкивается деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ, является дополнительным поводом продемонстрировать внутренней аудитории готовность к более резкой внешнеполитической риторике. То есть, чем чаще оппозиция будет обвинять команду Никола Пашиняна в готовности идти на уступки Азербайджану, тем больше у представителей правительства и правящей партии Армении дополнительных поводов упоминать о необходимости активизации работы Минской группы.

Вероятно, в ближайшие месяцы и со стороны стран-посредников, и со стороны Еревана о необходимости активизации работы МГ ОБСЕ будет говориться чаще (среди прочего – снова вспомним и фактор президентской кампании во Франции). Тем не менее, предпосылок для фактического возрастания роли Минской группы в ходе переговорного процесса между Баку и Ереваном сейчас, конечно, не наблюдается.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Аргументация российского МИД о необходимости возобновления работы сопредседателей Минской группы в регионе для решения «гуманитарных проблем и вопросов, в первую очередь, в социально-экономической сфере» выглядит надуманной. Ведь у сопредседателей нет для этого в Карабахе ни средств, ни инструментов. На территории, где развернут российский миротворческий контингент (РМК), этими вопросами занимаются специально созданный Центр гуманитарного реагирования, структуры российского МЧС. Они действуют в сотрудничестве с российскими и армянскими гуманитарными организациями и правительственными органами.

Могу предположить, что Москва желает снизить собственные финансовые затраты посредством подключения ресурсов двух других стран-сопредседателей Минской группы – США и Франции. Одновременно легализовать направление масштабной иностранной помощи карабахским армянам. Не исключаю, что для создания видимости баланса сопредседатели МГ могут предложить свою финансовую поддержку и на реализацию каких-либо проектов для возвращающихся в Карабах азербайджанских ВПЛ (вынужденных переселенцев).

Очевидно и то, что под прикрытием гуманитарного содействия Москва стремится реанимировать сопредседательство Минской группы, которая осталась единственным международным форматом, в котором Россия сотрудничает вместе с США и Францией. Последних российский МИД хочет видеть скорее в качестве «секундантов», чем равноправных партнеров, так как убежден в том, что собственные позиции России, с учетом особой роли Москвы при достижении перемирия, прекратившего 44-дневную войну, а также развернутый РМК, останутся приоритетными при всех случаях.

Что же касается того, чтобы инициировать в ОБСЕ вопрос прекращения деятельности Минской группы из-за бесплодности ее четвертьвековой посреднической деятельности по мирному урегулированию конфликта и как утратившей доверие Азербайджана, то вряд ли стоит тратить на это наши дипломатические усилия. Практика последних десятилетий показывает, подобные структуры не распускают, а по умолчанию они отмирают сами, лишившись со временем финансирования и политической поддержки. Полагаю, что мы вправе поставить вопрос об устранении тройственного сопредседательства и вернуться к практике единоличного председательства, как это было первоначально (Италия, Швеция, Финляндия). Это лучше, чем настаивать на исключении из числа сопредседателей одной лишь Франции, занимающей в последнее время несбалансированную позицию, несовместимую с объективным и равноудаленным посредничеством. Разрешение на визит сопредседателей МГ в регион, возможно, будет сочтено дать, но непременно с условием, что те посетят Карабах только через Баку, с посещением Агдама и Шуши.