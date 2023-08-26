Национальная команда Азербайджана, состоящая из юных дзюдоистов, добилась исторического результата на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе, завоевав в общей сложности 8 медалей, включая 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Как сообщает Apasport.az, в индивидуальных соревнованиях по количеству медалей сборная Азербайджана заняла 1-е место в общем зачете и среди юношей, уступив таким странам, как Япония, Грузия, Узбекистан, Франция, Сербия, Италия, Казахстан и Бразилия.

Это лучший результат сборной Азербайджана как по количеству медалей, так и по результативности на чемпионатах мира, в которых она участвовала до сих пор. Наши дзюдоисты были представлены на чемпионате среди юношей в 7 весовых категориях и в 6 весовых категориях завершили турнир с медалями разного достоинства, что является своеобразным рекордом для нашей команды.

В первый день чемпионата наши дзюдоисты показали высокие результаты, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Среди юношей в весовой категории 50 кг золотую медаль завоевал Нихад Мамишов, серебряную — Мохаммед Мамишов. В категории 55 кг Мирхалиг Искандеров завоевал бронзовую медаль чемпионата.

Хадиджа Гадашова, которая во второй день соревнований боролась среди девушек в весовой категории 52 кг, в напряженной финальной встрече победила представительницу Франции Алисию Пуланч и стала первой в истории азербайджанского дзюдо чемпионкой мира среди женщин.

Среди юношей в весе 60 кг Мохаммед Мусаев и в весе 66 кг Абиль Юсубов записали в актив нашей команды серебряные медали.

В третий день соревнований наш дзюдоист Сулейман Шукуров, который боролся в весовой категории 73 кг, завоевал бронзовую медаль соревнований.

А в последний день индивидуальных соревнований Рамазан Ахмедов (+90 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата.

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завоевывали медали в каждый день индивидуальных соревнований Чемпионата мира.

Отметим, что наряду с чемпионатом мира наши юниоры-дзюдоисты заняли первое место в общем зачете по количеству медалей на чемпионате Европы и Европейском юношеском олимпийском фестивале в текущем году.