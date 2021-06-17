Качество глобальной сети остается головной болью для населения нашей страны. В мае этого года по скорости широкополосного интернета Азербайджан опустился сразу на 7 ступеней и занял 125-ое место среди 180-ти стран мира.

Низкая скорость Интернета давняя проблема, волнующая пользователей в нашей стране. Жалобы на невысокий уровень услуг в этом направлении звучат постоянно, однако ответственные ведомства считают проблему высосанной из пальца и не отражающей реальное положение в этой сфере. Однако исследования международных организаций показывают, что по мощности интернета мы отстаем от мировых показателей.

Согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 23,25 Мбит/с. При этом страна опустилась на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 68-ое место. Средняя скорость его загрузки составила 36,34 Мбит/с. Общемировой рейтинг скорости доступа в интернет Speedtest Global Index публикуется регулярно на основе измерений, которые проводят абоненты операторов связи. Рейтинг составляет компания Ookla со штаб-квартирой в Сиэтле (США), занимающаяся аналитикой мобильных и широкополосных сетей, тестированием приложений и технологий.

Примечательно, что первое место в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета занял Гонконг (245,01 Мбит/с), а на последнем месте разместился Туркменистан (4,19 Мбит/с). В списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место (194,09 Мбит/с), а Афганистан — последнее 137-е место (6,86 Мбит/с).

Комментируя результаты рейтинга Speedtest Global Index компании Ookla, эксперт по информационным технологиям Осман Гюндюз отметил, что положение с интернетом в стране оставляет желать лучшего. Эксперт не подвергает сомнению достоверность данных исследования, поскольку организация, составившая его авторитетна, и основывается на данных серьезных партнеров.

Эксперт считает, что результаты исследования не удивляют. На его взгляд, ухудшение показателей Азербайджана связано с ошибочной политикой Министерства связи и высоких технологий на протяжении последних лет. Ибо ведомство взяло на себя всю нагрузку с широкополосным Интернетом и даже не отрицает это. По его словам, в этом секторе удельный вес государства чрезмерно возрос.

По мнению доктора экономических наук, профессора Салеха Мамедова, низкая скорость сети мешает приобщению нашей страны к глобальным трендам цифровизации:

«В нашей стране скорость сети порой едва дотягивает до 3 мегабайт в секунду. А между тем средний показатель скорости сети по миру достигает 50 мегабайт в секунду. Скажем, в Корее и Дании он на порядок выше — 80 – 90 мегабайт. Мы тоже можем пойти в ногу со временем, если ответственные ведомства займутся этим вопросом. Помимо скорости сети, сегодня стоит вопрос охвата интернетом регионов страны. Тем более, что сегодня перед страной стоят грандиозные целевые ориентиры, очерченные в плоскости перехода к электронным системам. И это представляется возможным при нормальной скорости сети. Интернет должен проникнуть в каждый дом». #