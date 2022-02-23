Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало искаженную информацию о Туркменчайском договоре в аккаунте МИД России в социальной сети.

В комментарии говорится, что публикация неверной информации о Туркменчайском договоре вызывает удивление и сожаление:

«Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией

Следует особо подчеркнуть что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России», — сообщили в МИД.