Азербайджан предоставил помощь комиссии Африканского союза в размере $20 тыс

По указанию Президента Ильхама Алиева Азербайджан, в ответ на обращение Комиссии Африканского союза, оказал помощь этой организации в размере 20 000 долларов США.

Как сообщает МИД Азербайджана, помощь была представлена комиссару по социальным вопросам Амире Эльфадиль постоянным представителем Азербайджана при Африканском союзе Эльманом Абдуллаевым .

Помощь, предоставленная Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), была выделена для оказания помощи в преодолении социально-экономических последствий эпидемии Эболы во многих африканских странах, особенно в Демократической Республике Конго.

| 2020-03-22T15:03:10+00:00 22 марта 2020, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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