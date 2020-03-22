Азербайджан предоставил помощь комиссии Африканского союза в размере $20 тыс

По указанию Президента Ильхама Алиева Азербайджан, в ответ на обращение Комиссии Африканского союза, оказал помощь этой организации в размере 20 000 долларов США.

Как сообщает МИД Азербайджана, помощь была представлена комиссару по социальным вопросам Амире Эльфадиль постоянным представителем Азербайджана при Африканском союзе Эльманом Абдуллаевым .

Помощь, предоставленная Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), была выделена для оказания помощи в преодолении социально-экономических последствий эпидемии Эболы во многих африканских странах, особенно в Демократической Республике Конго.