«Отвергаем очередное необоснованное, противоправное, враждебное заявление МИД Армении, решительно осуждаем деструктивную позицию армянской стороны в то время, когда были приняты решения о принятии шагов по нормализации между двумя государствами», — об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении от 10 апреля.

«На каком основании Армения, подвергнувшая этнической чистке около 1 млн азербайджанцев, грубо нарушавшая фундаментальные права этих людей в течение почти 30 лет, совершившая многочисленные военные преступления во время военной агрессии, в том числе зверское убийство за одну ночь в Ходжалы 613 гражданских лиц, несущая ответственность за судьбы пропавших без вести еще в начале 90-х годов около 4000 азербайджанцев и массовые захоронения части которых сейчас были обнаружены, до сих пор уклоняющаяся от ответственности, говорит о массовом убийстве, этнической чистке?!

Это заявление МИД Армении, поощряющее сепаратизм на территории Азербайджана, в нарушение международного права вмешивающееся во внутренние дела другого государства, подрывающее усилия по миростроительству в регионе, демонстрирует, что истинным намерением другой стороны не является нормализация и мирное сосуществование. Независимо от выбора Армении, Азербайджан продолжит предпринимать шаги к развитию и прогрессу в рамках своих международных границ в соответствии с обязательствами и международным правом».