Азербайджан готов к переговорам по графику «X +5»

«Азербайджан готов обсуждать только лишь график вывода оккупационных войск», — таким мнением поделился экс-глава МИД Азербайджана, политолог Тофиг Зульфугаров, комментируя # последнее обострение на линии соприкосновении войск.

«Прежде всего, нынешняя ситуация имеет свои особенности как в военном отношении, так и в политическом. В военном отношении Азербайджан использует свое преимущество и уничтожает противника на его позициях и, естественно, наносит удары по резервам, которые подтягиваются к передовой. Мы знаем, что наиболее уязвимой точкой для поражения являются транспортные колоны, это делается для того, чтобы обеспечить низкий уровень потерь», — сказал эксперт.

По его словам, пашиняновская политика столкнулась с тем, что их панические обращения в Москву, в Париж и странам ОДКБ не привели к каким-то результатам.

«Эти страны и организации заявляют о том, что военные действия происходят на оккупированных территориях Азербайджана и не попадают под юрисдикцию обязательств военного плана. Одновременно мы видим многочисленные заявления о прекращении огня и возобновлении переговоров. В этой связи я хотел бы напомнить, что несколько дней тому назад, президент Азербайджана высказал очень важную мысль. Он сказал, что возобновление переговоров может только быть в отношении «графика вывода оккупационных сил с оккупированных территорий»», — подчеркнул Зульфугаров.

Аналитик напомнил, что еще в 1992 году переговорный процесс начинался именно с этого документа — «график вывода войск».

«Что это такое? Выбирается какой-то один день, день подписания этого документа, потом пишется «X(день) +5», выводятся силы из какого-то района, а на «X +15» вывод завершается, на «X +20» туда возвращаются перемещенные люди. То есть президент сказал, что мы готовы к конкретным переговорам такого рода. Заявление президента означает, что все, кто желает и призывает к возобновлению переговоров, лучше бы подготовили такой документ, согласовали бы готовность армянской стороны работать над этим документом, и тогда Азербайджан мог бы присоединиться к этим переговорам на конкретной основе», — отметил аналитик.

По его словам, Азербайджан видит возобновление переговоров только в этом контексте, и азербайджанская сторона все чаще и чаще будет повторять эту мысль, которая была озвучена президентом Ильхамом Алиевым .

Говоря о том, что Армения может предпринять в таких условиях или если она признает Карабах, аналитик сказал, что Армения не признает Карабах не потому, что они признают нормы международного права или с уважением относятся к Азербайджану, просто им это не выгодно.

«Таким образом, Армения фактически зафиксирует юридически оккупацию азербайджанских территорий. Они нам всегда предлагали договориться с сепаратистами, потому что хотели представить себя в стороне, теперь этот аргумент просто отпадет. Пашинян сейчас инициирует это решение, потому что прекрасно знает, что множество погибших и потери территорий будут оборачиваться против него самого», — сказал он.

По мнению эксперта, этим популистским заявлением он хочет снять напряженность внутри Армении.

«Ничего кроме популизма это решение не представляет. Азербайджану абсолютно все равно, кого признает Армения, а кого нет. С другой стороны, после панических звонков в Москву и Париж стало ясно, что Пашинян не получит какой-либо поддержки, так как речь идет не о территории Армении. Поэтому никакой военной помощи не будет со стороны», — считает он.

По словам Зульфугарова, чтобы конфликт не ограничивался театром военных действий вокруг Нагорного Карабаха, армяне предпримут повторные провокации на государственной границе, как это было в Товузе.

«Но теперь, я думаю, они пойдут на провокацию в Нахчыване для того, чтобы потом говорили об участии в войне Турции. Это даст им возможность заявлять о том, что Армения находится под угрозой со стороны и Азербайджана, и Турции. Поэтому, нам нужно быть готовыми и к такому развитию событий», — резюмировал он.