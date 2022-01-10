В российском издательстве «Канон-Плюс» вышла книга азербайджанского историка, лингвиста Азера Зиядлы «Звезды на ладонях». Автор предлагает свой взгляд на события прошлых лет: сюжет построен на реальных событиях и раскрывает исторические личности.

В интервью # Азер Зиядлы рассказывает об одной из самых обсуждаемых новинок в мире литературы:

— Взлеты и падения царей античного мира, ненависть и любовь, предательство и беззаветная дружба — анонс вашей новой книги интригует и вызывает большой интерес, хотя книга в Баку еще не представлена. Где и как ее можно приобрести, и будет ли презентация в Баку?

— Конечно. И презентация, и продажа. Более того, первая презентация книги будет именно в Баку, в Baku Book Center. Там же будет возможность приобрести книгу. Я очень надеюсь, что и в других книжных магазинах нашей страны будет такая же возможность. Так как книга пока еще физически не находится в Азербайджане, мы не стали обращаться к другим книжным магазинам. Но как только она прибудет в страну, мы обязательно обратимся и к остальным книжным сетям. Я решил, что все средства, полученные от продажи этой книги, пойдут во благо наших гази и семьям шахидов Отечественной Войны в Карабахе.

— Что побудило вас написать именно исторический роман?

— Так как я сам очень люблю историю, занимаюсь исследованиями нашей, азербайджанской истории, я все время думал написать научную работу. Но научные труды прежде всего интересуют специалистов, а сами специалисты в свою очередь фокусируются на тех темах, над которыми работают или которые интересны тем научным центрам, где они трудятся. Но научных центров, которые ставят себе задачей изучение именно азербайджанской истории, не так уж много. Полагаю, что сейчас читатель возразит и скажет: «но азербайджанская история изучена хорошо!». К сожалению, это не так.

Зададимся вопросом «что есть историография?». Ведь это не только сбор фактов прошлого, что постоянно дополняется, но еще и их анализ. А анализ всегда субъективен, даже если стремится к объективности. Именно освещение известных фактов прошлого с разных точек зрения обеспечивает объективность и является предметом изучения науки история. Поэтому мы можем сегодня смело сказать, что изучение азербайджанской истории еще впереди и еще много работы на этом поприще. Исторический роман — это прекрасная возможность популяризировать историю. Ведь именно благодаря таким романам и фильмам, я сам, будучи мальчиком, полюбил историю. Может, этот роман станет поводом для читателя полюбить науку история, а может, даже подтолкнет кого-то стать самому исследователем?

— Что, на ваш взгляд, в сюжете больше всего привлечет читателя?

— Книга состоит из двух частей. Первая часть — это сам роман, а вторая — научная статья, отвечающая на вопросы, которые появятся у читателя. В романе есть все: и интересные герои, и линия любви, и политика, и исторические персонажи, и наши легенды, и, как я уже говорил, наука. Думаю, каждый читатель сможет найти там нечто свое.

— Жанр книги «Звезды на ладонях» требует от автора придерживаться ряда принципов. Насколько легко вам дался анализ и поиск фактов?

— Раньше, когда я был юным, думал, что писать роман легче, чем научную работу. Думал, «ну, что там сложного в романе, берешь и пишешь». Позже, уже взрослым, когда мне уже довелось написать научные тексты, мне казалось, что писать романы труднее, ибо научная работа — это только факты, анализ, а в романе надо создать образы, линию, сюжет и т. д, и т. п. Сейчас думаю, что писать — будь это романы или научные тексты — сложно и легко одновременно. Все зависит от желания преодолеть эти сложности и внутренней силы, которая помогает выстоять против всех трудностей. А трудности возникают на каждом шагу. С решением каждой проблемы, растет и сам человек. В этом романе сюжет опирается на сообщения из античных первоисточников, как Арриан, Руф, Гередот, а также на работы известных ученых современности. Остальное все легко — нужен рабочий стол и время, чтобы писать. Активно этот роман я писал около полутора лет, но материал на это собирал десятилетиями.

— Книга вышла на русском языке, намерены ли вы перевести ее на другие языки, в том числе азербайджанский?

— Изначально было желание. Более того, я изначально хотел книгу написать на азербайджанском, ведь русский все же иностранный язык для меня. Но книгу я писал и завершил еще до Отечественной Войны, и по некоторым соображениям решил, что на русском она будет иметь более широкую аудиторию. Что касается перевода, в принципе, я смог бы перевести книгу и на азербайджанский, и на немецкий, и на английский, но тут хочется процитировать моего любимого писателя Толкина: «некоторые вещи человек может создать только один раз».

Думаю, что переводом на разные языки должны заниматься профессиональные переводчики, а я готов помогать им в работе над текстом, чтобы смысл сохранился. Так же мне кажется, что я смогу быть более полезным, если я буду работать над незавершенными идеями по созданию новых произведений. Их несколько.

— Над чем работаете сейчас и какие планы на 2022 год?

— У меня сейчас есть завершенный роман-сказка на базе скифских и тюркских легенд на немецком языке. Надо немного над текстом поработать. А также есть начатый роман о царице Томирис и о событиях, которые предшествуют опубликованному роману «Звезды на ладонях». Кроме этого, есть эскиз романа о Молле Насреддине на немецком и идея повести о Бильге-кагане на старо-тюркском, на языке «Китаб-и Деде Горгуд». Идей и работы много.