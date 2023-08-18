Национальный авиаперевозчик Азербайджана — ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.

Как передает # со ссылкой на пресс-службу ЗАО, начиная с 30 сентября, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю — по средам и субботам.

Женева, расположенная в сердце Европы, является одним из самых популярных туристических направлений.

Авиабилеты можно забронировать на сайте компании www.azal.az или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.