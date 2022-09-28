Турецкие власти в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, разработанной в как альтернатива российской системе «Мир». Об этом написала издание Aydınlık со ссылкой источники.

Bloomberg ранее сообщал о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекращают использование российской платежной системы «Мир» для того чтобы не подпасть под «вторичные санкции США».

Туристы и торговцы в туристических регионах, пишет Aydınlık , испытывают трудности с платежами» и призывают найти решение» сложившейся проблемы.

Ранее газета Yenicağ написала, что прекращение использования российской платежной системы «Мир» банками Турции может стать большим ударом по сферам торговли и туризму с Россией. Сообщается также, что Минфин страны пока не прокомментировал ситуацию.