5 февраля в связи с резкими изменением погодных условий в графике движения автобуса, выполняющего регулярный рейс из Баку в Шушу, произошла задержка.

Как сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта, ситуация была немедленно взята под контроль. Несмотря на сильный снег и обледенение дорог, благодаря оперативной и скоординированной деятельности соответствующих государственных структур, а также профессионализму водителя пассажиры были доставлены в Шушу.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана с привлечением специальной техники очистило дороги от снега и льда. Автобус сопровождали представители Министерства внутренних дел.

Из-за задержки в графике движения обратный рейс был отложен в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Со стороны специального представительства Президента Азербайджанской Республики по Шушинскому району и Министерства цифрового развития и транспорта пассажиры были окружены особой заботой.

Созданы условия для их пребывания в Шуше и последующего безопасного возвращения.

Так, граждан разместили в хостел и обеспечили горячим питанием. Сегодня утром пассажиры после посещения мест, предусмотренных планом, отправились в Баку.