5 февраля в связи с резкими изменением погодных условий в графике движения автобуса, выполняющего регулярный рейс из Баку в Шушу, произошла задержка.
Как сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта, ситуация была немедленно взята под контроль. Несмотря на сильный снег и обледенение дорог, благодаря оперативной и скоординированной деятельности соответствующих государственных структур, а также профессионализму водителя пассажиры были доставлены в Шушу.
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана с привлечением специальной техники очистило дороги от снега и льда. Автобус сопровождали представители Министерства внутренних дел.
Из-за задержки в графике движения обратный рейс был отложен в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Со стороны специального представительства Президента Азербайджанской Республики по Шушинскому району и Министерства цифрового развития и транспорта пассажиры были окружены особой заботой.
Созданы условия для их пребывания в Шуше и последующего безопасного возвращения.
Так, граждан разместили в хостел и обеспечили горячим питанием. Сегодня утром пассажиры после посещения мест, предусмотренных планом, отправились в Баку.